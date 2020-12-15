شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار القاهرة ستكون متوسطة.. وهذا موعد نهاية موجة الطقس السيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نهاية موجة الطقس السيء ستنتهي غدا، قائلة: «بكرة نهاية موجة الطقس السيء وغدا سيكون هناك تفاصيل أخرى مختلفة، والامطار ستكون متوسطة الشدة في القاهرة وغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق مدن القناة».

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن كل هذه المناطق في السواحل الشمالية والوجه البحري ستشهد امطار من متوسطة إلى غزيرة وستبدأ من فجر غدا الاربعاء.

وتابعت: «لم نبدأ فصل الشتاء رسميا وسيبدأ يوم 21 ديسمبر، والشتاء الماضى شهدنا حالات جديدة من عدم الاستقرار والسنة دي في تقارير للتنبؤات الفصلية منقدرش نتوقع حاجة غير قبلها بـ48 ساعة، وبنبعتها لكل الجهات والمحافظات لتوعية المواطنين»، مؤكدة أن التغيرات المناخية أثرت على العالم كله.