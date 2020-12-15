شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: طائرة مجهزة لعودة منتخب الشباب غدا وننتظر المسحة «كل الاحتمالات واردة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بإرسال طيارة صباح الغد لعودة لاعبي المنتخب الوطني للشباب من تونس بعد إصابة نصف الفريق بفيروس كورونا.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا القرار يأتي في ضوء تأمين صحة اللاعبيين حيث إن سلامتهم في المقام الأول.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن كل الاحتمالات قائمة بعد عمل المسحة الثانية لاتخاذ القرار النهائي، منوها لإمكانية إرسال لاعبين للالتحاق بالمنتخب ولعب المباراة المقبلة.

وعن عدم وجود رئيس البعثة، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن المدير الفني أحيانا ما يكون هو رئيسا للبعثة .

وعن قرار الاتحاد الأفريقي باعتبار المنتخب المصري منسحبا، قال إن لائحة الاتحاد الأفريقي تنص على وجود 11 لاعبا في الملعب إضافة إلى 4 احتياطي أم المتاح حاليا في منتب مصر هم 3 لاعبين فقط في الاحتياطي والتشكيل الأساسي كامل.

واستطرد ، أن 14 لاعبا من منتخب الشباب مصابون بكورونا.

وعن الاطمئنان عن حالة ابنه لاعب منتخب الشباب والموجود ضمن البعثة في تونس، أوضح أنه يطمئن على جميع اللاعبين على حد السواء، لافتا إلى أنه يفتخر به كبطل رياضي كما يفتخر بكل أبطال مصر.