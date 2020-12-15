شكرا لقرائتكم خبر عن «قادرون باختلاف».. جامعة المنيا تقيم المهرجان الأول لمتحدي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، المهرجان الأول لمتحدي الإعاقة تحت شعار «قادرون.. باختلاف»، وذلك في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية، والتي تستمر فعالياتها حتى 20 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية من الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، وإشراف عام من الدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أُقيمت مسابقة «كرة الجرس» للمكفوفين بصالة الباركيه بكلية التربية الرياضية، تنافس فيها 12 طالب من متحدي الإعاقة البصرية بكليات الألسن، ودار العلوم، والآداب.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية الآداب بالمركز الأول، والألسن بالمركز الثاني، وجاءت كلية دار العلوم في المركز الثالث، وقام بتحكيم المباراة الدكتور عمر بدر بكلية التربية الرياضية.

وأشرف على فعاليات المهرجان وليد عبدالقوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور يسري خلال، مدير مركز متحدي الإعاقة، والدكتور سويسي رمضان بإدارة رعاية الطلاب.