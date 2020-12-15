شكرا لقرائتكم خبر عن «تجارة الاسكندرية»: منظومة رقمية جديدة لطلاب الدراسات العليا 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، عن منظومة رقمية جديدة في التعامل مع طلاب الدراسات العليا تتعلق بآليات تحسين سير العمل في وحدة المكتبة الرقمية بداية من يناير 2021.

وقال مصدر مسؤول في الكلية إن العمل بالمنظومة الجديدة يأتي في إطار تحسين سير العمل في وحدة المكتبة الرقمية فيما يختص بالتعامل مع المتقدمين للفحص والإيداع، بحيث يتم تحويل التعامل مع طلاب الدراسات العليا إلى نظام الحجز المسبق وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والتكدس والازدحام داخل مقر الوحدة خاصة في ظل الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المصدر أن الآليات الجديدة تتضمن عدد من الخطوات تشمل فتح الحجز المسبق اسبوعيًا، من خلال طرح روابط الحجز يوم الخميس من نهاية كل اسبوع على صفحة المكتبة وبعد قيام المتقدم بالحجز، يتم مراجعة البيانات ومن ثم ارسال رسالة على البريد الإلكتروني الذي قام بالتسجيل به لتحديد وقت الحضور للمكتبة الرقمية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الحجز وأن المتقدم المتخلف عن موعده، لا يجوز له التقدم للحجز مرة أخرى إلا بعد مرور أسبوعين من تاريخ التقدم ويتم تنفيذ نظام الحجز المسبق بداية من يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021.

ويمكن الحجز من خلال الرابط التالي: https://sites.google.com/view/alexu-dl/reg

- في حالة التقدم لفحص عنوان/ موضوع خطتك البحثية (المخطط) Protocols قم بالدخول على هذه الصفحة وتنفيذ التعليمات: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/proposal

- في حالة التقدم لفحص النزاهة العلمية لرسائل العلمية قم بالدخول على هذه الصفحة وتنفيذ التعليمات: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/thesis

- في حالة التقدم لإيداع الرسالة/ المخطط العلمي قم بالدخول على هذا الصفحة وتنفيذ التعليمات: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/depositing

- في حالة التقدم للفحص الذاتي/ الجوائز/ النشر العلمي قم بالدخول على هذه الصفحة وتنفيذ التعليمات: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/individual

- في حالة التقدم للترقية على درجة استاذ مساعد أو استاذ قم بالدخول:

فحص النزاهة: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/promotion

استصدار معامل التأثير: https://sites.google.com/view/alexu-dl/services/IF

وللتواصل في حالة الاستفسارات والتساؤلات على:

البريد الإلكتروني: [email protected]

صفحة المكتبة الرقمية: https://www.facebook.com/DLibrary.alexu/