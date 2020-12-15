شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ليلية لرئيس مدينة دسوق لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، جولة ميدانية ليلية الثلاثاء، بشوارع المدينة لمتابعة استمرار العمل على رفع مخلفات مياه الأمطار، ومتابعة سير العمل بجميع شوارع وأحياء دسوق بمعرفة جهاز النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة، بالتنسيق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك -بحسب بيان- بحضور نائب رئيس المدينة، أحمد عيسى، ونائب رئيس المدينة للنظافة، المحاسب أحمد سلطان، ورؤساء الأحياء أشرف داود، رئيس حي شمال، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب، وفريق العمل المعاون لهم والمتابعة الميدانية.