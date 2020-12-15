شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: لن ينصلح حال البلد إلا إذا قضينا على أعوان «ست» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الاثار الاسبق، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالآثار، والمتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة سيحدث صدي كبير «هيقلب العالم كله، ولا توجد دولة في العالم يحصلها ما حدث في مصر وتقوم وتنهض والحمد لله رجعنا دولة قوية».

وأضاف حواس في برنامج شخصيات في حياتى على شاشة المحور: «عندنا رجال يخافون على البلد ودائما ينقذوا مصر من الظلام، ومنذ عصر الفراعنة وإلى الآن الجيش دائما ينقذ مصر».

وتابع حواس: «لن ينصلح حال البلد إلا إذا قضينا على أعوان الآله ست وهو إله الشر عند الفراعنة الذي قتل شقيقه».