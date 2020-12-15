شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز مغاغة يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اليوم المهندس محمد السيد ليله رئيس الوحدة المحلية لمركز مدينه مغاغة بجولة داخل بعض مدارس مغاغة، شملت مدرسة مغاغة التجارية بنات، ومدرسة طه حسين الابتدائية، ومدرسة ام المؤمنين الإعدادية بنات بمغاغة وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا والتشديد على أعمال النظافة داخل وخارج المدارس وتذليل جميع العقبات التي تواجه بعض المدارس فورا.

أشاد «أبوليلة» بجميع المدارس من حسن الانضباط والنظام وإتباع الإجراءات الاحترازية وسير العملية التعليمية وقد اختتمت الجولة بحضور اجتماع مديري المدارس الابتدائية، لمناقشة استعداد المدارس لتجهيز أعمال الامتحانات ومراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا والعمل على حل جميع المشكلات.