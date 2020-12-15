شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: وجدنا بضائع مكدسة منذ عام 1992 أثناء فرز الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن فحص الموانئ أسفر عن وجود أشياء منذ عام 1992 منها ألعاب نارية وسيارات وبضائع وغيرها مكدسة في الموانئ ولا يوجد مواد كيميائية، قائلا: "سيجرى تطبيق نظام المعلومات المسبق ومراجعة أي شيء يتم استيراده من الخارج لضمان عدم تكدسه في الموانئ".

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية، أن هناك 35% من أفرد المجتمع غير قادرين وتتكفل بهم الدولة داخل المنظومة، مشيراً إلى أن 700 ألف شخص يستفيدون من التأمين الصحي الشامل في مدينة بورسعيد.

وتابع وزير المالية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تؤمن على جميع أفراد الأسرة، وذلك على عكس السابق، قائلا: "خلقنا موارد مثل المساهمة التكافلية تخصم من أرباب العمل، وفرض رسوم على السجائر والضرائب المخصصة لا تدخل الخزانة العامة للدولة ولكن تذهب إلى التأمين الصحي مباشرة".

وأكمل وزير المالية، أنه تم التخلص من كم كبيرا جدا من البضائع المهملة والمكدسة في الموانئ.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالى عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالى الحالى 2020 – 2021.

واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولى الجهات المعنية.