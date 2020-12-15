شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص فى علم الفيروسات: 10% من متعافى كورونا تستمر معهم الأعراض لفترة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور إسلام حسين، الباحث المتخصص في علم الفيروسات، المصريين من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، وضرورة ارتداء الكمامات، قائلا: "قدامنا خيارين، الأول إن فيه لقاحات بدأت تخرج للنور وجرى اختبارها وسط عشرات الآلاف من المتطوعين، والاختيار الثاني الذي يخص العدوى وبعض الأشخاص المتهاونين في ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الاحترازية والتشكيك في اللقاحات وهذه مخاطرة غير محسوبة مثل الذي يرمي زهر في لعبة طاولة وينتظر النتيجة".

وأوضح، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة من مدينة بوسطن الأمريكية على قناة ON، أن نحو 10% من المتعافين من فيروس كورونا، يستغرق شفاؤهم فترة طويلة، وتظهر عليهم بعض الأعراض غير المستقرة ويطلق عليهم "كوفيد 19 طويل الأمد"، حيث يظلون لفترة يعانون من بعض الأعراض قبل تعافيهم من الفيروس، وهذه النسبة ليست قليلة حيث إنها تمثل 7 ملايين شخص حدث لهم ذلك حول العالم".

وأضاف حسين أن استهانة بعض الناس بالإجراءات الاحترازية بالتزامن مع ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا، قد يعرض الناس للوفاة جراء العدوى بالفيروس، لأنه لا زالت هناك أشياء غير معروفة لهذا الفيروس، قائلا: "أعراض فيروس كورونا مالهاش كتالوج".

وأشار إلى أن استخدام اللقاح على نطاق واسع يقلل من عدوى فيروس كورونا، مؤكدا: "سنظل مضطرين لاستخدام الكمامة حتى بعد ظهور لقاح كورونا".