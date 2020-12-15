شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يوضح أهداف مبادرة "مصر بكم أجمل" لدعم ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن القيادة السياسية المصرية تهتم برعاية أبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، مضيفا أن مبادرة مصر بكم أجمل تهدف لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وإتاحة فرص عمل لهم.

وأضاف، خلال مداخلة مع سارة حازم عبر برنامجها مساء dmc، المذاع على قناة dmc، أن الدولة تهتم لتوفير وظيفة تتناسب مع ذوى القدرات الخاصة فى كل مؤسسة بالدولة، لافتا إلى أن المبادرة تنفذها الوزارة بالمحافظات بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، وأن مدة التدريب أسبوع، مؤكدا التعاون مع 8 محافظات حتى الآن وجارى التنسيق مع المحافظات الأخرى لتنفيذ المبادرة.

وكان محمد سعفان، قال إننا في عام 2013 وصلنا إلى ما يقرب من 14% بطالة، وكان من أهم أهداف التنمية المستدامة أن تقل هذه الأرقام إلى أعداد دولية، موضحا أنه بعد 2014 مع بداية المشروعات الكبرى في مصر انخفضت إلى 7% قبل كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه مع النصف الأول من 2020 مع كورونا ارتفعت نسبة البطالة مرة أخرى 9%، وفى النصف الثانى بدأت مرة أخرى تعود لنسبة 7.3%، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.

وذكر أن المشروعات القومية الكبرى أغلبها من عمالة التشييد والبناء، حيث مدينة العلمين الجديدة بها أعداد كبيرة من العمالة، وكذلك العاصمة الإدارية بها ما يقرب من مليون عامل.