شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يؤكد مساهمة المشروعات القومية الكبرى فى انخفاض نسب البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إننا في عام 2013 وصلنا إلى ما يقرب من 14% بطالة، وكان من أهم أهداف التنمية المستدامة أن تقل هذه الأرقام إلى أعداد دولية، موضحا أنه بعد 2014 مع بداية المشروعات الكبرى في مصر انخفضت إلى 7% قبل كورونا وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أنه مع النصف الأول من 2020 مع كورونا ارتفعت نسبة البطالة مرة أخرى 9%، وفى النصف الثانى بدأت مرة أخرى تعود لنسبة 7.3%، وهو ما يؤكد أهمية المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم خلال هذه المرحلة لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 وهى انخفاض معدلات البطالة لتصل للمعدلات الدولية.

وذكر أن المشروعات القومية الكبرى أغلبها من عمالة التشييد والبناء، حيث مدينة العلمين الجديدة بها أعداد كبيرة من العمالة، وكذلك العاصمة الإدارية بها ما يقرب من مليون عامل.

ولفت إلى أنه ما حدث في بعض الدول العربية من ليبيا والعراق، كانت أعداد كبيرة من المصريين يحاولون في الفترة الماضية أن يكون لهم فرص عمل وهو ما كان يجعل دور المشروعات القومية الكبرى أن تستوعب كل هذه الأعداد، مشيرا إلى أن 2021 ستشهد انخفاضا أكبر في مستويات البطالة.

ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تجاوز مصر الآثار السلبية لأزمة كورونا وتحقيقها لمعدل غير مسبوق للبطالة رغم التحديات الاقتصادية منذ عام 2010.

وكشف التقرير أن معدل البطالة سجل 7.3%، وذلك فى الفترة من (يوليو- سبتمبر) عام 2020، مقارنة بـ 9.6% فى ذروة أزمة كورونا (أبريل- يونيو)، و7.7% قبيل بدء الأزمة (يناير- مارس) لنفس العام.