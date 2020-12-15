شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلاب أولى ثانوى قادرون على التكيف مع جميع الوسائط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى قطاع التعليم، مضيفا، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن الامتحان التدريبي هو تجربة للاعتياد والتأقلم على جهاز التابلت، حتى يعرف الطالب كيفية المذاكرة وشكل الامتحان بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه فرصة للتجربة وطمأنة الأسر.

وأشار طارق شوقي، إلى أن فريق التطوير التكنولوجي قام بجهد هائل، مشيدا باهتمام الطلاب بالتعلم رغم حداثة التجربة، لافتاً إلى أن قرابة المليون طالب دخلوا الامتحان التدريبي، حيث إن 98% من الطلاب دخلوا الامتحانات التدريبية اليوم.

وأكد طارق شوقي، أن طلاب أولى ثانوى قادرون على التكيف مع جميع الوسائط الجديدة، مشيرا إلى أن إجراء الامتحانات التدريبية فى المدارس مهم للاحتكاك الطلاب، لافتاً إلى أنه لم تصل أى شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضاف شوقى، أن الأحاديث عن تسريب امتحانات اليوم أمر مضحك، لافتاً إلى أن هناك بناء يحدث للأطفال من مرحلة الحضانة، حيث إنه سيكون هناك جيل جديد من الطلاب سوف نراه فى الجامعات، متابعا: الغالبية العظمى متفقة مع قرارات الوزارة لكن قلة بالسوشيال ميديا رافضة ومؤثرة.