شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأمطار على القاهرة والجيزة ستظل طوال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظتي القاهرة والجيزة اتخذتا قرار تعطيل الدراسة غداً بسبب سقوط الأمطار، مشيراً إلى أن فرص سقوط الأمطار غدا على القاهرة والجيزة ستظل طوال اليوم وستكون متوسطة إلى خفيفة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية النهار، أن حالة عدم الاستقرار في الطقس بدأت من يوم الأحد، كما أن قرار تعطيل الدراسة بناء على سقوط الأمطار.

وأكمل مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد سرعات للرياح، كما أن الوجه القبلي سيشهد سقوط أمطار ولكنها أقل حدة من الوجه البحري.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرر تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجة سقوط الأمطار التى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأى أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مؤكدًا على رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .