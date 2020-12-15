شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تنشر سيارات شفط فى الشوارع استعدادا للتعامل مع الأمطار المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

6. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

7. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

8 . تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

9. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

10. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

11. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

12.إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.



- تعامل شركات المياه مع موجة الطقس السيء بالمحافظات - تعامل شركات المياه مع موجة الطقس السيء بالمحافظات استعدت شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، بنشر معداتها بكافة الميداين والمحاور الرئيسية للتعامل مع مياه الأمطار المتوقعة وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

فيما استقبلت الاسكندرية موجة استكمال نوة قاسم بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ فجر اليوم، وتعاملت شركتى الصرف الصحى ومياه الاسكندرية بدفع كافة معداتها من بدالات وسيارات الشفط واللوادر وطلمبات الرفع بالمناطق الساخنة خصوصا بمناطق منتزه اول ومنتزه ثانى المتمثلة فى نفق المندرة وشيرتون المنتزه فندق الوردة، وعزبة الشامى وشارع 25 وشارع مصطفى كامل وتم التعامل مع أغلب المناطق الساخنة وجارى التعامل مع أى تجمعات حاليا.

مع سقوط أمطار متوسطة بمحافظة كفرالشيخ، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ سقوط أمطار بجميع مراكز المحافظة ويتم التعامل معها بصورة مباشرة والأوضاع مستقرة ولا يوجد أي تجمعات للأمطار، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات بين الشركة والشركة القابضة والمحافظة والجهات المعنية بالمحافظة وهيئة الأرصاد للحصول على بيانات الأحوال الجوية أولا بأول. وأشارت شركة مياه الشرب بالدقهلية سقوط أمطار خفيفة أو ضعيفة دون تأثير.

وفى البحيرة، أوضحت شركة الصرف الصحى بالبحيرة تعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وخاصة بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار مع بداية موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار علي بعض مراكز ومدن المحافظة.

ودفعت الشركة بكافة المعدات وسيارات المسح والنافورى والكباش والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية لجميع مراكز المحافظة واستمرار عمل غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة علي مدار 24 ساعة.





- القابضة للمياه تناشد المواطنين بإجراءات لتجنب موجة الطقس السيئ

تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات أثناء فترة سقوط الامطار للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الامطار .

تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإناره والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

ترشيد استهلاك المياه لتستوعب شبكات الصرف الصحى أكبر كمية من مياه الأمطار.