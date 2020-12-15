السجن 7 سنوات لـ"اللبان" بتهمة الاتجار في العملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة بالسجن 7 سنوات بتهمة الاتجار في العملة بدون ترخيص.

كانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهم جمال اللبان، تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.

وحُكم على "اللبان" بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة الكسب غير المشروع، مع إلزامه برد مبلغ قدره 173 مليونا و720 ألفا و30 جنيها وغرامة مماثلة في اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.