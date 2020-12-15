شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طلاب «أولى ثانوي» قادرون على التكيف مع كل الوسائط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: سعداء بأولياء الأمور والطلاب، حيث أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التعليم.

ونوه الدكتور طارق شوقي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، بأن الامتحان التدريبي هو تجربة للاعتياد والتأقلم على جهاز التابلت، حتى يعرف الطالب كيفية المذاكرة وشكل الامتحان بعد ذلك، بالإضافة إلى أنه فرصة للتجربة وطمأنة الأسر.

وأشار إلى أن فريق التطوير التكنولوجي قام بجهد هائل، مشيدا باهتمام الطلاب بالتعلم رغم حداثة التجربة، لافتاً إلى أن قرابة المليون دخلوا الامتحان التدريبي، حيث أن 98% من الطلاب دخلوا الامتحانات التدريبية اليوم.

وأكد أن طلاب أولى ثانوي قادرون على التكيف مع كافة الوسائط الجديدة، مشيرا إلى أن إجراء الامتحانات التدريبية في المدارس مهم للاحتكاك الطلاب، لافتاً إلى أنه لم تصل أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأضاف: الأحاديث عن تسريب امتحانات اليوم أمر مضحك، لافتاً إلى أن هناك بناء يحدث للأطفال من مرحلة الحضانة، حيث أنه سيكون هناك جيل جديد من الطلاب سوف نراه في الجامعات، متابعا: الغالبية العظمى متفقة مع قرارات الوزارة لكن قلة بالسوشيال ميديا رافضة ومؤثرة.