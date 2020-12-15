شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الأحوال الجوية.. محافظ دمياط تقرر تعطيل الدراسة بجميع المدارس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق ٢٠٢٠ بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السئ خلال هذه الفترة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت المحافظ أن إصدار القرار جاء نظرًا لاحتمالية ما قد تشهده المحافظة من سوء الأحوال الجوية التي بدأت اليوم.