شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يقرر إحالة مسؤولي مركز التكوين المهني إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر اللواء أشرف عطية، محافظ اسوان، إحالة المسئولين في مركز التكوين المهنى التابع لمديرية التضامن الاجتماعي إلى التحقيق. جاء ذلك بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها المحافظ للمركز واكتشافه ببيع مصنوعات خشبية لطلاب المدارس بدون إيصالات توريد. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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