شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يقرر صرف 20 ألف جنيه لدعم مؤسسة تربية البنات ودار رعاية المسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صرف 20 ألف جنية كدعم مالي عاجل من المحافظة لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، وأيضاً دار رعاية المسنين مناصفة بينهما، بجانب دعمهما بـ2 شاشة تلفزيونية وأطقم مطابخ من خامات آمنة صحياً، علاوة على توزيع 40 كرتونة تشمل المواد الغذائية المختلفة، فضلاً عن توزيع ملابس جاهزة على البنات المقيمات بدار السيدات القبطيات بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

ووجّه خلال زيارته للمؤسسة والدار، بقيام مديرية الصحة بأعمال التطهير والتعقيم أسبوعياً لهذه الدور، بالإضافة إلى صرف كمامات وكميات من الكحول ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأمر اللواء أشرف عطية، برفع تراكمات القمامة المجاورة لمؤسسة تربية البنات والتنسيق مع مديرية الزراعة للقيام بأعمال الحقن لمكافحة النمل الأبيض بعد تفقد المحافظ للمؤسسة من الداخل والخارج، مشدداً على ضرورة قيام مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمتابعة الميدانية الدورية لمختلف دور الرعاية، باعتبار ذلك من الأولويات الإنسانية والوظيفية لتقديم الرعاية لهم معيشياً واجتماعياً وتعليمياً وترفيهياً مع العمل على تلافي أوجه القصور لخلق مناخ إنساني واجتماعي مناسب للمقيمين بها.