شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إنذاراً بحرياً حذرت فيه من نشاط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 15- 16 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة أن ذلك سيؤدى إلى إضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية هناك، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مما يؤدي إلى سقوط الأمطار.