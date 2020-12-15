شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعقد سلسلة لقاءات تثقيفية بمدينة البعوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مركز تطوير الطلاب الوافدين تنفيذ سلسلة لقاءات ثقافية، للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية، بعنوان «ملتقى الأخوة الإنسانية» ضمن فعاليات الأنشطة الثقافية والعلمية التي ينظمها الأزهر الشريف بمختلف قطاعاته للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من مختلف دول العالم .

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن هذه الندوة تأتي ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب المعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطي.

أضاف عياد أن الندوة التي تنفذ بشكل مستمر يشتمل برنامجها على العديد من المحاور المهمة التي تتناول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، وثمرات هذا التطبيق التي تعود على الفرد والمجتمع، وأهمية ذلك في حياتنا اليومية وفي علاقتنا بالآخرين، وفي أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا، كما يتضمن برنامج الندوة فقرات إنشاد متنوعة للطلاب الوافدين.

فيما أوضحت د. نهلة الصعيدي ،الاستاذ بجامعة الأزهر، أن الندوة تستهدف الطلاب الوافدين في إطار البرامج المتنوعة المقدمة لهم والتي تسعى إلى تفعيل دورهم العلمي والحفاظ على عقولهم من كل الأفكار المضللة التي تنال من صحيح الدين، كما أن هذه السلسلة مم اللقاءات تأتي لتؤكد على أهمية التعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة ودور ذلك في إقرار السلم العالمي بين بني البشر جميعًا.