شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنصح مرضى كورونا بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت وزارة الصحة والسكان عدد من النصائح لمرضي فيروس كورونا المستجد، خلال فترة العزل.

ونصحت وزارة الصحة، بضرورة الابتعاد عن الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشعور بالقلق والتوتر، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات.

وطالبت الوزارة مرضي كورونا، بالتواصل مع الأهل والأصدقاء والاحباب عبر التليفون والمكالمات الفيديو لتعزيز الحالة العاطفية وتقليل التوتر والانعزال.

وأشارت الوزارة أنه في حال عدم السيطرة على الخوف أو التوتر يجب التواصل مع المتخصصين للحصول على الدعم النفسي على أرقام 0220816831.