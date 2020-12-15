شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تسويق: فترة السداد في شراء بعض الوحدات السكنية قد يصل لـ14 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورة رانيا قابيل، خبيرة التسويق العقاري، إن فترة سداد الوحدات السكنية المشطبة بشكل كامل في بعض الأحيان قد يصل لـ14 عامًا، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى أطول شريحة ممكنة.

وتابعت «قابيل»، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن العروض السكنية متوفرة طوال العام، ولكن هناك حاجة لتوفير أفضل الاماكن التي من الممكن الاستثمار فيها، لافتة إلى ان أفضل طريقة للاستثمار العقاري هو شراء الأماكن الجديدة للحصول على الوحدة السكنية بأفضل سعر.

وأضافت أن الاستثمار في الأماكن الجديدة أفضل من الاستثمار في دبي، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية والشيخ زايد والتجمع تعتبر من أفضل الأماكن التي لديها عائد سريع، أما مدينة الشرق فهي من أفضل الأماكن التي تصلح للسكن والاستثمار على حد سواء.