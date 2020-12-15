شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تطلق قافلة إرشادية لتوعية المزارعين بالتأثيرات السلبية للأسمدة والمبيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مجلس الإعلام الريفي في الإسكندرية برئاسة المهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية انشطته التوعوية للمزارعين حيث اقام قافلة، الثلاثاء، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية تخللها لقاء تحت عنوان «الضرائب الخضراء في تفعيل الجباية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة».

واشار إلى ان اللقاء حظى بحضور ومشاركة غدد من الأكاديميين المتخصصين في المجال الزراعى بينهم الدكتور ياسر علواني حجازي والذي تحدث عن معنى البيئة والتلوث البيئي وجهود الحكومات للحد من التلوث وتأثير التلوث على التنمية.

كما تحدث الدكتور علاء فتحي محمد أستاذ سمية وتلوث الغذاء عن التأثيرات السلبية لإستخدام الأسمدة الازوتية والتي تشمل النيترات واليوريا والفوسفات والمبيدات ومنظمات النمو بطرق خاطئة وكذلك الطرق الصحيحة لتعامل المزارع معها.

أدار الحوار الدكتورة صافيناز محمود مسؤول الإعلام الريفي بالمديرية وجرى تنظيم اللقاء في إدارة المعمورة الزراعية.

وحرص المزارعين على الحضور في اللقاء للإستفادة من التوصيات الارشادية على الرغم من سوء الاحوال الجوية.