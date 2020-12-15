شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يكرم سائق قطار منع تصادم بسيارة عبرت من مكان غير معد للعبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء عبور سيارة نصف نقل رقم (ص ق ل 8146) للسكة ما بين محطتى قنا والإشراف من مكان غير معد للعبور، وأثناء مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بصرف مكافأة صبرى أحمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع فى مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.

وناشدت الهيئة المواطنين اتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا على سلامة وامان مسير القطارات.