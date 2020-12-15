شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة: نتابع عن كثب قضية فتاة "ميت غمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المجلس القومي للمرأة، أنه يتابع عن كثب، ما تم إثارته مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية فتاة ميت غمر.

وأشار المجلس القومى للمرأة، إلى أنه يتواصل المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة، مع المجنى عليها للوقوف على موقف تعرضها للتهديد من عدد من الشباب، بهدف التنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضد 7 شباب اتهمتهم بالتحرش جنسيا بها يوم الجمعة الماضي الموافق 11 ديسمبر 2020، بعد أن جدد قاضي التحقيق أمس الأثنين الموافق 14 ديسمبر 2020، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بتقديم الدعم والمساندة القانونية اللازمة لها حول ما أثير من وجود تهديدات وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المعنية المختصة.

وبالأمس، تصدر هشتاج «ادعم بسنت» ترند "تويتر" فى مصر، بعد تعرض فتاة ميت غمر، للتهديد من عدد من الشباب، بهدف التنازل عن البلاغ الذي تقدمت به ضد 7 شباب اتهمتهم بالتحرش جنسيا بها الخميس الماضى، والتى أمرت النيابة العامة أمس الأثنين بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأمر قاضى المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية، بحبس 7 شباب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتحرش بفتاة داخل أحد شوارع ميت غمر، فيما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من فتاة لمأمور مركز ميت غمر، بقيام عدد من الشباب بالتحرش بها أثناء سيرها فى شارع بورسعيد.