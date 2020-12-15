شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط: 22 سفينة حركة الصادر والوارد بالميناء خلال آخر ٢٤ ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 22 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11713 طن تضم 2700 طن قمح و 100 طن كحول و2550 طن كسب صويا و3584 طن يوريا و779 طن نترات معبأ و400 طن ملح و1600 طن فوسفات .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16776 طن تشمل : 12253 طن ذرة و 1948 طن حديد و 851 طن خردة و 1724 طن صودا، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة تضم خضراوات ( بازلاء و خس و قرنبيط وخضار مشكل مجمد وفاصوليا ) و حاصلات زراعية ( كتان و سمسم وفلفل وريحان وليمون ولب سوبر ) و فواكة ( برتقال ويوسفى وبلح و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية والاردن والمغرب وباكستان والصين وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا وايطاليا وانجلترا وسنغافورة وامريكا .



وسجل عدد الحاويات الوارد 582 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 656 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159392 طنا،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26834 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و شبرا و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية مكافئة قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3721 شاحنة .