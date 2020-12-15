شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استئناف القاهرة: قضايا الدولة تعد أحد حصون الدفاع عن حقوق الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هيئة قضايا الدولة تعد أحد حصون الدفاع عن حقوق الدولة وأموالها، وكذلك وقوفها موقف الحيدة لتضمن ما للدولة من حقوق وما عليها من واجبات.

وأضاف المستشار الدكتور خالد القاضى، خلال احتفالية هيئة قضايا الدولة بأحدث إصداراتها كتاب "هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد"، بأن الكتاب يأتى كباكورة أعمال خاصة بمنظومة العدالة ونشر الثقافة القانونية، بوصفها أقدم هيئة قضائية يمتد عمرها إلى 146 عامًا.

وناقش الكتاب كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور والسفيرة ميرفت تلاوي، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وعلي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والدكتورة نانسي إبراهيم وأدار الحفل المستشار الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويعرض الكتاب، الذي ألفه المستشار الدكتور أبوبكر الصديق رئيس الهيئة، وشارك في تحريره المستشار محمد الخطيب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في خمسة أبواب؛ فيتحدث أولها عن نشأة قضايا الدولة وارتباطه بظهور الدولة الحديثة و العلاقة الهامة بينها وبين المواطن واستهدافها فى الأساس حماية المال العام.

‎ويتضمن ثانيها " اختصاصات قضايا الدولة "قبل إنشاء مجلس الدولة المصرى وبعد انشاء مجلس الدولة وفى ظل الدستور الحالى.

‎أما ثالث هذه الأبواب فيتعلق بالتنظيم الإداري لهيئة قضايا الدولة الذى تعرض للهيكل التنظيمي الفني والإداري لهيئة قضايا الدولة.

‎ويأتى رابع أبواب الكتاب لِيُبرز مشاهد من حياة قضايا الدولة عبر التاريخ ويسلط الضوء على أبرز أعلامها.

‎أما الباب الخامس والأخير فيوضح أهم القضايا المحلية و قضايا التحكيم الدولي والقضايا أمام المحاكم الأجنبية التي تولتها قضايا الدولة.