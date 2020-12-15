شكرا لقرائتكم خبر عن هل الترحم على موتى غير المسلمين حرام؟.. دار الإفتاء تُجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بثا مباشرًا للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه: معجب ومتعاطف مع شخصية ليست على الإسلام، ومات وخايف أدعوله بالرحمة، فما الحكم فى ذلك؟

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر، الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الإعجاب بصفات شخصية بغير ملته، مثل الكرم أو الذكاء والنظام، وكافة الصفات الطيبة ليست حكرا على المؤمنين، ولا تصدر من المسلمين فقط، بل قال النبى صلى الله عليه وسلم: إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أى أنه كان هناك أخلاق فى الجاهلية وعصر ما قبل النبوة، والنبى جاء ليكملها ويؤكد عليها، وبالتالى الجمال سيظل جميلا، وكذلك القبيح سيظل قبيحا.

وأضاف: إذا رأيت من على غير ملتك وبه صفات جميلة لك أن تعجب به، أما عن الترحم فدعنا نفرق بين أمرين،: الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه أنه لا يغفر لمن مات على الشرك، وبالتالى طلب المغفرة غير مشروع، لكن طلب الرحمة هو شئ أخر، حيث أن الرحمة أوسع من المغفرة، ورحمة النبى نص العلماء أن رحمة النبى تنال كل الخلائق فى الدنيا والأخرة، وفى الأخرة تفزع الأمة للنبى لطلب الشفاعة مؤمنهم وكافرهم، فيشفع فى الأمم للتخفيف عنها، وبالتالى المنهى عنه الاستغفار، لكن الرحمة بالمعنى الأوسع والأعم ليست كذلك.

وتابع: الترحم على غير المسلم الذى عرف عنه الطيبة والأخلاق الكريمة، وأنه لا يعادى الإسلام ولا يحاربه، فإذا أراد المسلم أن يدعو له بالرحمة بالمعنى العام، فهذا جائز.

وتلقى سؤال أخر، جاء به: كيف أقضى الصلوات الفائته التى لم أؤديها لسنوات طويلة؟، وأجاب قائلا: دين الله أحق أن يُقضى، قاعدة عامة فى كل حقوق الله بما يشمل الصلاة، فمن بلغ ولا يصلى أو يقطع فى الصلاة فهو يرتكب كبيرة من الكبائر، ومن أصبح ملتزم بالصلوات عليه قضاء الصلوات الفائته، ويمكن تأدية كل الصلوات الفائتة فى نهاية كل يوم من خلال تأدية صلاة للظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، بنية أنهم من الصلاة التى لم تؤديها حتى تنتهى من الصلاة التى عليك.