شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تعاون مصرى - برازيلى فى مجال تحسين سلالات الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا موسعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب البرازيلى لبحث التعاون في مجال تحسين سلالات الأبقار، عالية الإنتاجية في اللحوم والألبان.

حضر الاجتماع، من الجانب المصرى، اللواء دكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطرى، والدكتور هانى حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، والدكتور حاتم فراج مستشار الملحق الزراعى البرازيلى والمهندس فرانسيس أبادير ممثلا عن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، ومن الجانب البرازيلي الملحق الزراعي البرازيلي وممثل مركز البحوث الزراعية البرازيلي ومعهد بحوث أبقار الألبان واللحوم وممثل أبحاث أبقار الزيبو.

واستعرض الاجتماع مميزات سلالات الأبقار الزيبو ومدى تحملها للحرارة والرطوبة ومعدلات إنتاجها من الألبان واللحوم، والتي بدورها جعلت البرازيل من أولى الدول على مستوى العالم فى تصدير اللحوم لكافة دول العالم، كما تم استعراض سلالات إنتاج الألبان والتى تتميز بإنتاج عالى من اللبن مقارنةً بتكلفة التغذية الخاصة بها.

واستعرض الجانب المصري، الموقف الحالي للبحث العلمي فى مجال تناسليات الأبقار والجاموس وكذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، فضلا عن الخبرات المصرية فى مجال رفع الكفاءة التناسلية فى الأبقار والجاموس وكذلك الخيول.

وأشار الجانبان إلى إمكانية أن يشمل التعاون، مجال التدريب ونقل التقنيات الحديثة في مجال الرعاية التناسلية للأبقار ونقل وزراعة الأجنة والتحسين الوراثي، فضلا عن التعاون البحثي العلمي الزراعي، ونقل التكنولوجيا بين مركز البحوث الزراعية البرازيلي والباحثين من مركز البحوث الزراعية المصري وكذلك نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجال تناسليات الأبقار إلى مصر، فضلا عن إختيار سلالة برازيلية متميزة بانتاج حيواني 4 طن لبن في الموسم بمعدل 12-15 كيلو يومياً ومع تغذية لا تزيد عن 1 كيلو علف مركز في اليوم بالإضافة إلى البرسيم والدريس وهي سلالة ملائمة للظروف الجوية المصرية.

واتفق الجانبان على دراسة إنشاء مزرعة نموذجية، بالوجهين القبلي والبحري تشرف عليها المعاهد البحثية من مركز البحوث الزراعية في مصر والبرازيل.