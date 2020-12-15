شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تهدي جامعة مطروح 22 مجموعة من كتب رؤية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقل الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الذى سلمه هدية وزارة الاوقاف من مجموعات كتب رؤية ليستفيد بها طلاب جامعه مطروح،

وثمن الدكتور مصطفى النجار دور الاوقاف في نشر الدين الوسطى الحنيف ومعايير الدين الإسلامي القديمة التي تحث علىةالاعتدال.

من جهته قدم رئيس الجامعه الشكر لوزير الاوقاف محمد مختار جمعة على إهداء الوزارة لـ٢٢ مجموعة لكتب رؤية لجامعه مطروح ومثمنا دور الوزارة التنويري لمواجهة الأفكار الضالة وغرس الانتماء وتصحيح المفاهيم واهتمامها بالشباب.

رافق فضيلة الشيخ حسن عبدالبصير مدير مديرية مطروح وفد من وزارة الاوقاف عند تسليم مجموعات كتب رؤية منهم محمد عبدالعاطي المدير الإداري وفضيلة الشيخ إبراهيم محفوظ رئيس شؤون القرآن الكريم، وذلك للمساعدة في تسليم مكتبة الجامعة ٤٤٠ كتابا من وزارة الأوقاف في ٢٢ مجموعة دعما للثقافة وتشابكا بين المؤسسات لنشر قيم التسامح والتعايش وإثراء الفكر.

ودار حوار فكري حول دور الجامعة والأوقاف لبناء الإنسان بمحافظة مطروح.