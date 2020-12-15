شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 16 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، عدد 16 حالة شفاء جديدة من فيروس كوونا المستجد.
وقال الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسجيل عدد 16 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن اجمالى عدد الحالات الايجابية المصابة بالفيروس يبلغ 179 حالة ، وقد ارتفع عدد حالات الشفاء الى 859 حالة، مع ثبات عدد حالات الوفيات على مستوى المحافظة على 50 حالة وفاة منذ بداية الجائحة .
وأكد كامل على وجود عدد 9 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و 63 حالة أخرى تحت العزل المنزلى .
ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة من التهاون فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للاصابة و انتقال العدوى بين المواطنين، مطالبا المواطنين والأطقم الطبية باستمرار اليقظة والحذر للوقاية من الفيروس.
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