شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سوء حالة الطقس غدًا.. استمرار تعطيل الدراسة بـ3 مراكز في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة لليوم الثانى على التوالى فى المدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 ديسمبر فى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد والتى شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق شوارع قرى ومدن تلك المراكز.

وأوضح القرار أن تعطيل الدراسة يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة وكذلك المعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين فى نطاق مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد، ويستثنى من هذا القرار القيادات وأطقم العمل اللازمة لنزح المياه من أفنية المدارس وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري الإدارات التعليمية والمدارس فى نطاق تلك المراكز.

وشهدت المراكز الثلاثة اليوم هطول أمطار شديدة أدت إلى غرق الشوارع وارتفعت المياه فى بعض الشوارع إلى نحو 30 سم منها شارع بورسعيد فى مدينة إدكو على سبيل المثال.