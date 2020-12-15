شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء فايز محمد أحمد أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، اليوم، بروتوكول تعاون في مجال الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية من أجل تطوير وتعظيم الثروة الحيوانية والخدمات البحثية، وذلك في إطار حرص جامعة الزقازيق على التنسيق المستمر مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية المتميزة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات البيطرية .

أكد الدكتور عثمان شعلان، أن جامعة الزقازيق تعمل على تنفيذ سياسة الدولة في مجال التنمية الزراعية، خصوصًا في ما يتعلق بمجالات الإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية لتحقيق التطوير والتنمية المستدامة للثروة الحيوانية. وأوضح رئيس الجامعة أن البرتوكول يهدف إلى إعداد وتنفيذ ورش العمل وبرامج التدريب، إعداد وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة، إعداد وتنفيذ خدمات بحثية معملية وحقليه، فضلاً عن إتاحة الفرص التدريبية والتأهيل ونقل الخبرات للمحافظة على الثروة الحيوانية والخدمات البحثية والحقلية.

فيما أكد السيد اللواء فايز محمد أحمد أباظة، على أهمية التعاون مع جامعة الزقازيق بإعتبارها من الجامعات العريقة والتي تسهم في إعداد الكوادر العلمية في مختلف التخصصات ،مشيداً بإمتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمي في مختلف المجالات العلمية.

ومن جانبه أضاف أن الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني تعتبر واحدة من الجهات الإنتاجية لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لقوات المسلحة، والتي تهدف إلى بناء القدرات الفنية وزيادة الثروة الحيوانيه ودعم أنشطة البحث العلمي والتدريب.

جدير بالذكر أن توقيع البروتوكول اليوم كان بحضور الدكتور نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين عميد كليه الطب البيطري ،والدكتور علاء المرشدي ،والدكتور أحمد بحيري صراحه وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمقدم محمد سعيد، والنقيب. مصطفي محمود عفيفي.