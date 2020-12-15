شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: الدولة لن تسمح إلا بتداول اللقاحات المثبت فعاليتها وأمانها في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا.

وفى مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أوضح تاج الدين أن اللجان العليا تراقب وتتابع، ولديها آليات رصد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.

وأشار إلى أن التطعيم أيا كان لا يغنى عن إتباع الإجراءات الاحترازية، مبينا أن أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثارا جانبية واضحة وشديدة، وبالتالى يستبعد الدواء أو اللقاح في هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة، كما أن الأسبرين نفسه قد يسبب نزيفا أو حساسية في بعض الحالات.

وأضاف تاج الدين أن مصر ستنوع مصادر الحصول على اللقاحات، لافتا إلى أن المركز القومى للبحوث في مصر يعمل على الوصول إلى تطعيم ولكن لا يعلن إلا عند الوصول إلى نتائج نهائية واضحة.