محافظ القليوبية يشهد إزالة 6 مخالفات بناء على مساحة 2300 متر في الخانكة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إزالة عدد من مخالفات البناء، في جولة ميدانية بمدينة الخانكة، والتي تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية والتي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي المخالفة، لمنع البناء العشوائي والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.
من بين المخالفات إزالة مبني دور أرضي على مساحه 300 متر، وتم عمل محضر ازاله له، كما تمت ازاله 3 مباني بالطوب السويسي على مساحه 290 متر، وايضا ازاله مبني خرساني على مساحه 150 متر، كما تم ازاله هنجر لصناعه حواجز المرور على مساحه 1500متر بحوض هلال بالوحده المحليه بسرياقوس مركز ومدينه الخانكه.
وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخالفة، وعمل محضر له والتحويل إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.
وتابع: منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكداً أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.
واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 أنفاق مشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر- نفق النيل- نفق الزراعة) بتكلفة 20 مليون جنيه ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية قصوى لعبور المشاة بميدان المؤسسة وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.
جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، والمهندسه سميره العيوطي نائب رئيس جهاز تعمير القاهره الكبري، وعدد من القيادات الامنية الأمنية.
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