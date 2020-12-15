شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لـ"الخليج 365": مصر تعمل علي تصنيع لقاح كورونا ونراقب كافة الاكتشافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك مؤسسات مصرية تعمل علي الوصول إلي لقاح لفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي أننا لن نعلن عن ذلك الا بعد التوصل إلي لقاح، مشيراً إلي أنه لا يتم الكشف عن الأبحاث العلمية مثلاً إلا بعد نشرها في المجلات العلمية. جاء ذلك رداً علي سؤال لـ"الخليج 365"، خلال مؤتمر صحفي لمستشار الرئيس بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء. وأضاف "عوض تاج الدين"، أن مصر تراقب اللقاحات التي يتم الكشف عنها في مل دول العالم، وأنه لن يتم اعتماد أي لقاح قبل التأكد منه بنسبة 100%.

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