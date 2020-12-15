شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل2021، والتى سيتم استقبالهم للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات المسلحة اعتبارا من يوم السبت الموافق 26 / 12 / 2020 م وذلك وفقًا للشروط الآتية:-

أولًا: المؤهلات العليا:-

مواليد الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيه من جميع السنوات حتى عام 2000 م من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أكتوبر2020 حتى أخر يناير 2021.

وخريجو كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال الفترة من أول أكتوبر 2020م حتى آخر يناير 2021، ومواليد الفترة من 1/1 إلى 30/6 من عام 2001 خريجى العام الدراسى 2019/2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 يناير 2021 م وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 3 حتى 20 فبراير 2021 م.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:-

مواليد 1 يناير حتى 30 يونيه من جميع السنوات حتى عام 2000 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أكتوبر 2020 حتى أخر يناير 2021، مواليد الفترة من 1/1/ إلى 30/6 من مواليد 2001 خريجى العام الدراسى 2019 / 2020 والفترة من أول فبراير 2020 إلى آخر يناير 2021 والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 10 فبراير 2021 م، تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 21 وحتى 24 فبراير 2021.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:-

مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيه) عام 2001 م الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسى 2019/2020، وكذا مواليد أشهر (أبريل / مايو / يونيه) عام 2000 م وما قبلها خريجى العام الدراسى 2019 / 2020 م، والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 26 ديسمبر 2020 م، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 9 يناير 2021 وحتى 2 فبراير 2021 م.

رابعًا: (غير ذوى المؤهلات):-

مواليد أشهر(أبريل / مايو / يونيه) من عام 2001 م والمتخلفين عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 16 فبراير2021 م، على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 25 فبراير وحتى 10 مارس 2021 م.

المستندات المطلوبة:

بطاقة الرقم القومى - بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند) - أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها - صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب - فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز للمتقدمين للتجنيد من (غير ذوى المؤهلات) فقط - فصيلة الدم - أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / التمريض) - وثيقة الزواج للمتزوجين - رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها - خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه - قرار التعيين (المعيدين / المدرسين / الأطباء المقيمين).

جدير بالذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التى تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالى:(https://tagned.mod.gov.eg)

كذلك بريد إلكترونى آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى:([email protected] tagneed)، وخدمة الإستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد على الرقم المختصر (15499).