شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: طبعنا 600 ألف نسخة كتاب لنشر الفكر المستنير والتصدى للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن استراتيجية الوعى التى أطلقها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021 تؤكد الجدية فى خلق جيل واعى ودور الوعى فى استقلال الدول، متابعا:" على مدار العامين الماضيين كان هناك اتصال مع كرم جبر، واتفقنا على إطلاق مبادرة عامة لدعم الوعى، ونحن منفتحون على جميع الجهات لبناء الوعى فى مصر".

وأشار جمعة، خلال الندوة التى يعقدها الأعلى للإعلام، إلى أن مهمة الإعلام مهمة فى التثقيف والتنوير، خاصة وأننا عانينا فى الفترة الماضية من الجماعات التى حاولت اختطاف الدولة ولكن التعاون مع المجلس ووزارة الثقافة أوقف ذلك، حيث تم طباعة 600 ألف نسخة كتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة، لهدم فكر الجماعات المتطرفة، وخلق فكر مستنير، مؤكدا أن الدين لا بد له من وطن مستقر وأمن.

وأضاف وزير الأوقاف، أنه من ضمن الكتب التى تم العمل عليها ترسيخ دولة المواطنة وفقه المواطنة، ومنع التمييز بين أبناء الوطن الواحد، بناء على الدين، متابعا:" دولتنا من الدول القليلة التى تبنى كنائس وجوامع ورممت المعبد اليهودى من موازنتها الخاصة، كدليل على الوطنية واحترام جميع الأديان، موضحا أنه يتم العمل على ترجمة الكتب التى نصدرها، ومنها حماية الكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، لنقل وتصدير التجربة المصرية.

وتابع جمعة: "وزعنا حوالى مليون كتاب على الأئمة والمدارس ووزارة الشباب والجامعات وكذلك على الصعيد الدولى عربيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.