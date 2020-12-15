الأمن العام يكشف تفاصيل تحرير طفل اختطفه 3 أشخاص لمساومة أسرته بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته فى قنا وأمكن ضبط المتهمين الـ3 وإعادة الطفل لأسرته سالما.

كان مركز أبو تشت تلقى بلاغا من ترزى 33 سنة مُقيم قرية الحسينات دائرة المركز" بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "توك توك" باختطاف نجله طالب "7 سنوات " أثناء توجهه لمدرسته "كائنة بذات القرية" والهرب به.

على الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا

توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبى الواقعة كل من: طالب 21 سنة، عامل 19 سنة، وطالب 17 سنة جميعهم مُقيمين بذات القرية.

وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات مفادها تواصل الجناة مع والد الطفل المجنى عليه وقيام الأخير بدفع مبلغ 60 ألف جنيه وبعض المشغولات الذهبية لهم وقيامهم بإطلاق سراحه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم لعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه نظراً لإقامته بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل المجنى عليه عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير التحصل على مبلغ مالى كفدية واستعان بالمتهمان الثانى والثالث لتنفيذ مخططه وتوجهوا اليوم لمدرسة الطفل المجنى عليه مستقلين توك توك "ملك المتهم الثالث" واقتياد الطفل وإخفاءه بإحدى العشش بالزراعات المتاخمة للقرية والاتصال بوالده ومساومته على مبلغ الفدية.

وأضاف المتهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده.

بمواجهة المتهمين الثانى والثالث بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيداها , تم بإرشادهم ضبط (مبلغ 60 ألف جنيه - 2 غويشة ذهبية - التوك توك - الهاتف المحمول "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات .