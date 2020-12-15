حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمنطقة السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: أمرت نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي بمدينة السلام. كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، متخذان من منطقة سوق العبور بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما سيارة ملك أحدهما بدائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 5 هواتف محمولة.

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