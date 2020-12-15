الأمن الاقتصادي يضبط 3896 قضية داخل القطارات والمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (3896) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

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