تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في الكسب غير المشروع للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 13 مليون و543 ألف جنيه، لجلسة الغد؛ لاتخاذ إجراءات التصالح.

وأسندت النيابة للمتهم، "ممدوح. م. ع"، 65 سنة، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، حال كونه العضو المنتدب بإحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما المالكة لعدة فنادق منها فندقي ماريوت ومينا هاوس القاهرة، تهمة الحصول لنفسه ولزوجاته "إيمان. ا. م" و"ماجدولين. م. خ"، و"سهام. ا. م" وولديه القصر مهند ومروان، في الفترة من 2012 لـ 2016 على دخل ومشتملاته مبلغ 2.344 مليون جنيه، وأنه تحصل على هذا المبلغ من رشاوي لاستغلاله سلطات وظيفته.