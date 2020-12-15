شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين إعلان الخطة الإسرائيلية لإنشاء وحدات استيطانية جديدة في القدس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدانت مصر إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس. وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يعد خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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