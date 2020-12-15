شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: مستمرون في تقديم الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الثلاثاء، بجولة تفقدية لمدينة العبور ومنطقة الكويت بحي الاربعين يرافقه الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للوقوف على الاعمال التي ستبدأ لتطوير رصف شارع 168 بمدينة العبور والذي يربط شارعي عمر بن عبدالعزيز وصولا إلى شارع 152 امتداداً لشارع النيل.

كما تفقد «صقر» ومرافقيه من القيادات التنفيذية شارع محمد رضوان بمنطقة الكويت بداية من شارع عمرو بن عبدالعزيز حتي مصنع الملابس بمدينة الايمان .

وفي الجولة كلف المحافظ رئيس حي الاربعين بسرعة رفع المخلفات والإشغالات العشوائية التي تعوق الاعمال وعمل مخطط عاجل لتوسعة شارعي محمد رضوان و168 لتيسير الحركة المرورية في هذه المناطق المكتظة بالسكان .

كما كلف صقر رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس بسرعة مراجعة وصيانة خطوط وغرف تفتيش الصرف الصحي بهذه الشوارع.

وأكد المحافظ على رئيس حي الاربعين سرعة التنسيق مع مسئولي المرافق العامة للانتهاء من اعمال تدعيم الانارة العامة والكهرباء وباقي الخدمات قبل البدء في أعمال الرصف .

وفي الجولة، أكد «صقر» على أن المحافظة مستمرة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين للمناطق التي لم يصلها التطوير من قبل، مشيرا إلى ان المواطن السويسي لابد ان يشعر بالخدمات التي تقدم له وهذا حق علينا لأبناء المدينة الباسلة التي عانت كثيرا.

رافق المحافظ في الجولة كلا من ممدوح انور رئيس حي الاربعين والعميد عمرو أنور قائد مرور السويس ومحمود زهرة رئيس فرع الشركة القابضة بالسويس ومديحة صديق مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل وممثل الشعبة الهندسية والادارات الهندسية والتنظيم والإشغالات والمرافق بحي الاربعين والشركات المنفذة لأعمال التطوير.