شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يكرم كبير مصوري المحافظة لبلوغه السن القانونية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتكريم محمد الشعراوي، كبير مصوري المحافظة، لبلوغه السن القانونية، وذلك بمنحه شهادة تقدير، تكريمًا له على جهوده خلال الفترة التي أمضاها في الإدارة العامة للعلاقات العامة بالديوان العام.

كما قام اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبدالعال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، بتكريم الشعراوي، والتقاط الصور التذكارية، وتوجيه الشكر له على الجهود المبذولة خلال فترة عمله في ديوان عام المحافظة.

وأقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان عام المحافظة حفل تكريم الشعراوي، بحضور علاء الدين عطوة، مدير عام الإدارة، وحسن فايق، نائب مدير الإدارة والعاملين بالإدارة وعدد من العاملين في مختلف إدارات الديوان العام، بجانب أسرة الشعراوي.

وأكد الشعراوي، أنه سعيد بهذا التكريم، وأنه خلال سنواته الوظيفية والتي بلغت 38 عامًا أمضاها بإدارة العلاقات العامة بالمحافظة، قام بالتقاط الآلاف من الصور الفوتوغرافية وتغطية جميع الفاعليات والأنشطة والزيارات والاحتفالات التي جرت في محافظة شمال سيناء.

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي

تكريم الشعراوي