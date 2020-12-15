شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يعلن توصيات مؤتمر استراتيجية بناء الوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 5 توصيات في ختام مؤتمر إطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي، الذي عقد اليوم بمقر المجلس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وأشار «جبر» إلى وجود مجموعة من التوصيات وهي ضرورة تشكيل مجموعات أو لجان لمناقشة موضوعات المبادرة لاسيما مواقع التواصل الإجتماعي، وثانيا اجراء بحث عن ماذا يريد المشاهد، يتم انجازه بالتعاون مع أساتذة إعلام.

وتضمنت التوصية الثالثة «التفكير في سبل ايجاد قنوات تواصل مع الإعلام الجديد، فالإعلام التقليدي يعاني من تراجع في كل العالم، وتناولت التوصية الرابعة ضرورة جودة المحتوى».

وقال «جبر»: «سنضع خطوات بالتعاون مع وزير الأوقاف وسنستعين بخبراء من الوزراء لبلورة الأبحاث، وأخيرا أكد على ضرورة التفكير في إخراج هذه الافكار التي طرحت للجمهور المستهدف».