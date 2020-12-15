شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مينائي السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي السويس والزيتيات نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التي بلغت 20 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة، وتم إيقاف كل الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.
وشدد اللواء بحري خالد زهران، رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بضرورة متابعة الخريطة المناخية مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية مع الالتزام بإيقاف الحركة الملاحية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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