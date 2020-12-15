شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر» ينفي منح مهلة لحاجزي قطع الأراضي لاستكمال التشطيبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى جهاز مدينة 6 أكتوبر ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن منح مهلة لبعض قطع الأراضي السكنية ( ٦ أشهر لبعض القطع _ سنه لبعض القطع ) المخصص لهم قطع أراضي صغيرة ولم يتم من تشطيب وحدة سكنية صالحة للسكن.
والوحدات السكنية الصغيرة عدا ابنى بيتك والتى تم تنفيذ عدد ٢ سقف لاستكمال التنفيذ والإنتهاء من تشطيب الواجهات والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن.
وأهاب جهاز المدينة المواطنين بتحرى الدقة نقل الأخبار أو تداولها وان تكون من مصادر موثوقة.
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