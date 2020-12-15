شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات الشبكات الأرضية في القليوبية يرصد أعمال حفر دون تصاريح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصد مركز معلومات الشبكات الأرضية في القليوبية، أعمال حفر خلسة تقوم به شركة غاز مصر في عزبة السوق بمدينة بنها دون استخراج التصاريح الفنية اللازمةِ من المركز.

وقام مأمور الضبط القضائي أحمد حسن جاد على الفور بإيقاف الأعمال المخالفة، وعمل محضر بالواقعة، من أعمال مخالفة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طلعت سلطان، مديرعام مركز معلومات الشبكات بالمحافظة.

وحذر المركز في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المعاملة ستكون في منتهى الحزم مع كل من يقوم بالحفر خلسة دون استخراج التصريح الفني من المركز، مؤكدًا فرق الضبطيات تعمل حتى في أيام العطلات والأجازات.

وتسلم مركز معلومات الشبكات جهاز الكشف الراداري «GSSI sir 4000» وهو أحدث جهاز عالميًا لأنظمة الكشف عن جميع أنواع المرافق بباطن الأرض، وإن الجهاز له القدرة على العمل في كل أنواع التربة والكشف عنها بشكل فعال وسريع ودقيق والتي تساعد في إنجاز المهام وتسهم بالارتقاء بالخدمات المقدمة والانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار علمي وفكري جديد يتواكب مع متطلبات التنمية التي تنتهجها الدولة.

وأكد «سلطان» أن مركز معلومات القليوبية من أُولى الجهات القليلة التي تمتلك ذلك الجهاز الحديث على مستوى الجمهورية.

وقف اعمال حفر خلسه بمدينة بنها

وقف اعمال حفر خلسه بمدينة بنها